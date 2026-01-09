Когда начнется обучение в школах Киева после каникул: что известно о формате

Школа / © Freepik

Новый учебный семестр в киевских школах начнется вовремя — 12 января. Обучение будет проходить в смешанном формате.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Смешанный формат обучения в столичных школах будет заключаться в том, что часть учеников будет находиться в классах, а часть сможет участвовать в уроках онлайн.

«Решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс», — пояснили в КГГА.

У каждого учебного заведения есть ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение.

Руководители школ должны организовать образовательный процесс так, чтобы все ученики — независимо от выбранного формата — получали полноценное обучение.

Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в обычном режиме.

Родителей призывают держать связь с классными руководителями или другими представителями учебных заведений, пользоваться исключительно официальными киевскими источниками информации — сообщениями КГГА, Департамента образования и районных администраций.

Если родители решают вести детей в школы или садики, следует придерживаться общих рекомендаций:

одевать детей в соответствии с погодой, учитывая, что в учебных заведениях может быть прохладнее;

просматривать состав «тревожной сумки»;

доверять официальной информации школы, быть на связи в определенных мессенджерах или группах.

Напомним, из-за сурового похолодания и сложных погодных условий правительство инициировало переход на особый режим обучения, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Министерство образования и местные администрации должны безотлагательно рассмотреть вопрос о временном прекращении очных занятий, переход на дистанционную форму или продолжение каникул минимум до 19 января для всех звеньев образования — от садиков до университетов. Окончательные решения будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС, исходя из реальных температурных показателей в каждой области.