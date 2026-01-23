Когда Киеву вернут графики отключений света: гендиректор YASNO назвал три ключевых фактора

Отключение света

Из-за регулярных обстрелов энергосистема Киева оказалась в критическом состоянии, что делает столицу одним из самых проблемных регионов страны. Значительная часть жилого сектора обеспечивается электричеством через ручное управление сетями, поэтому сейчас невозможно точно спрогнозировать сроки восстановления стабильной работы плановых графиков отключения света.

Об этом рассказал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает «Телеграф».

Возвращение графиков в Киеве: ключевые факторы

«Делать какие-то предположения пока не представляется целесообразным. Ведь устойчивость системы в конкретный момент зависит от нескольких факторов», — пояснил Коваленко.

Первым фактором являются погодные условия. Морозы, снегопады и дожди непосредственно влияют как на стабильность работы энергосистемы, так и на темпы ее восстановления, отметил глава YASNO.

«Мы знаем, что зимой каждые -5 градусов добавляют к потреблению от 100 МВт — люди догреваются, когда централизованного отопления не хватает. Повышенная нагрузка может влиять на прочность систем и количество аварий на сетях», — рассказал Коваленко.

Вторым важным фактором является процесс восстановления. Как пояснил гендиректор YASNO, каждая новая авария ослабляет систему, и во время очередных ремонтов может возникнуть потребность в замене большего количества оборудования.

Третий фактор — обстрелы. Невозможно заранее спрогнозировать, куда именно «прилетит» и какими будут масштабы повреждений.

«Сложно предсказать, какой будет тяжесть следующей атаки, попадет ли снаряд в какую-то подстанцию, каким будет объем поражений. Какими будут сопутствующие факторы — та же погода, наличие оборудования, скорость восстановления», — пояснил Коваленко.

Когда в Киеве будут плановые графики отключений?

«Ситуация в Киеве — одна из самых сложных в Украине за все время из-за комбинации тех факторов, которые мы уже отметили. Мы надеемся, что когда потеплеет, то нагрузка на сеть немного спадет», — считает эксперт.

Напомним, по оценкам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, потепление в Украине несколько снизит потребление электроэнергии, что может добавить киевлянам около 1,5 — 2 ч. света в сутки, однако мгновенного или кардинального улучшения ждать не стоит. Дальнейшее состояние энергосети напрямую будет зависеть от вероятных новых российских атак.