Когда Киев вернется к почасовым графикам отключений: прогноз Минэнерго

Отключение света / © Associated Press

Состояние энергосистемы Украины остается крайне сложным из-за постоянных российских атак и резкого похолодания. По словам первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова, возврат к почасовым графикам отключений в Киеве состоится после стабилизации ситуации.

Об этом информирует Минэнерго .

По словам Некрасова, энергетики продолжают ликвидировать последствия ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электро- и теплоснабжение.

В результате ночных атак врага утром без света остались потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Во всех регионах уже начаты аварийно-восстановительные работы.

В Киеве и Киевской области ситуация осложняется дополнительной нагрузкой на сети из-за морозов. К возобновлению электро- и теплоснабжения привлекли аварийные бригады из других областей, а также специалистов «Укрзализныци». Пока операторы систем распределения применяют сетевые ограничения — графики почасовых отключений временно не действуют.

В столице уже возобновили водоснабжение. В то же время идет проверка работы объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Министерства энергетики, а также ожидается помощь от международных партнеров.

"Графики ранее обнародованных почасовых обесточений бездействуют. Возвращение к прогнозируемым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе", - констатировал Некрасов.

Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. В ряде областей вынужденно применяют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в результате морозов.

В Минэнерго подчеркнули, что из-за массированных атак России в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

Первый замминистра поблагодарил энергетиков, коммунальщиков, спасателей и железнодорожников за работу в сверхсложных условиях.

Ранее эксперт подчеркнул, что Киев находится на грани энергетической катастрофы.

В настоящее время 4200 многоквартирных домов находятся без стабильного теплоснабжения. Это треть от 12 тысяч жилого фонда Киева, что является достаточно критическим показателем.

Стабильного теплоснабжения, к сожалению, на этой неделе еще не будет. Дело в том, что на ТЭЦ-5 — крупнейшей в Украине, питающей бну часть Киева — не работают 2 из 4 энергоблоков после ударов. Объем восстановительных работ очень велик, а минусовые температуры лишь усложняют ситуацию.

«За неделю-две, если не будет нехороших действий со стороны врага, все дома будут заживлены», — предполагает эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.