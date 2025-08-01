Клименко рассказал о поисках и идентификации погибших в Киеве: ужасные подробности

Атака на Киев / © Владимир Зеленский

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В Киеве завершены спасательные работы после масштабного ракетного удара по Соломенскому району. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, поисково-спасательные группы обнаружили все тела погибших.

Об этом сообщил Игорь Клименко в эксклюзивном комментарии ТСН.

«Я могу сказать, что все жертвы идентифицированы. Здесь работают, как я вчера говорил, 22 следственных группы Национальной полиции, работают группы СБУ, касающиеся непосредственно самой ракеты», — сообщил министр.

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По его словам, поисково-спасательная операция длилась больше суток — спасатели работали даже ночью, несмотря на сложные условия.

Клименко рассказал, что на одном из последних этапов спасатели обнаружили под завалами женщину с ребенком на шестом этаже. Они были зажаты бетонными плитами и частями стены. Из-за сложности разбора конструкций работы приходилось временно останавливать, чтобы не навредить пострадавшим.

«Мы могли бы завершить работы раньше, но должны были действовать максимально осторожно. К сожалению, многие попали в больницы», — сказал Клименко.

После завершения поисков об этом был официальный доклад президенту Украины. На месте трагедии продолжают работать следственные группы Нацполиции, представители СБУ и миграционной полиции.

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Также создан временный штаб для помощи пострадавшим. Люди могут обратиться туда для срочного восстановления документов — свидетельств о рождении, паспортах, водительских удостоверениях и т.п.

Городские власти работают над предоставлением временного жилья для пострадавших. После этого планируется разработать механизм компенсации за утраченное имущество.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за последнее время - 317 единиц воздушного вооружения, в том числе 309 дронов и 8 крылатых ракет. Основной мишенью противника стала столица.

В Святошинском районе Киева ракета попала прямо в 9-этажный жилой дом, снесен целый подъезд. Под обломками до сих пор ищут людей. Есть погибшие, среди них ребенок, десятки раненых. Спасательные службы работают непрерывно.

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Повреждения зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Под обстрел попал и дом ведущей 24-го Канала Екатерины Соляр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме Киева атаки подверглись Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина и Киевская область. По его словам, Россия намеренно целила по гражданским объектам.