Кличко заявил, что Киев ждет "самая тяжелая зима"

Виталий Кличко / © Виталий Кличко/Тelegram

Киев подготовился к новому отопительному сезону — осуществили ремонт поврежденных и изношенных участков сетей, гидравлические испытания, оснащение котельных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, также создана защита критической инфраструктуры в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ.

«Несмотря на подготовку, нынешний сезон остается самым сложным из-за систематических атак врага на энергообъекты всей страны, массированных ударов дронами и ракетами. Ситуация в других городах, в частности Чернигове, Славутиче и Сумской области, показывает критическое состояние сетей, поэтому Киев вынужден демонстрировать способность быстро и эффективно реагировать на новые вызовы», — отметил он.

Напомним, Кличко сообщил, что в столице с 3 октября начинается отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Относительно жилищного сектора мэр подчеркнул, что решение о начале отопительного сезона будет приниматься с учетом рационального использования ресурсов, ситуации в энергосистеме и прогнозов погоды.

«Мы должны экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получают тепло, как обычно, учреждения социальной сферы», — добавил Кличко.

Напомним, в Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет +8 градусов или ниже. Обычно это происходит в середине октября (от 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже в зависимости от погодных условий.