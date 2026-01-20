ТСН в социальных сетях

Кличко: в Киеве на Левом берегу — перебои с водоснабжением

На левом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением.

Вода

Вода / © Pixabay

В Киеве на левом берегу города после атаки РФ зафиксировали перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

По его словам, коммунальные службы выясняют причины и работают над возобновлением подачи воды. Киевлян просят следить за официальными сообщениями и возможности сделать запас воды.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

