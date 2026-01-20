- Дата публикации
-
Киев
- Киев
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Кличко: в Киеве на Левом берегу — перебои с водоснабжением
На левом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением.
В Киеве на левом берегу города после атаки РФ зафиксировали перебои с водоснабжением.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .
По его словам, коммунальные службы выясняют причины и работают над возобновлением подачи воды. Киевлян просят следить за официальными сообщениями и возможности сделать запас воды.
Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.
