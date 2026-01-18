ТСН в социальных сетях

Кличко сообщил, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

Больше всего домов, которые до сих пор находятся без отопления, в Голосеевском районе украинской столицы.

Богдан Скаврон
Киев зимой

Киев зимой / © Associated Press

В Киеве восстанавливают подачу тепла в 32 многоэтажки после того, как систему отопления пришлось отключить из-за масштабного российского обстрела энергетической инфраструктуры украинской столицы 9 января.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщилгородской голова Киева Виталий Кличко.

«Из 6 000 сейчас восстанавливают подачу тепла еще в 32 многоэтажки, где наиболее сложные работы. Подавляющее количество этих домов в Голосеевском районе», — отметил он.

По словам Кличко, в столице есть также дома, где случились аварии.

«Там тоже работают специалисты, оперативно восстанавливая теплоснабжение», — заверил он.

Виталий Кличко отметил, что ситуация сложная, ведь морозы свирепствуют и продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, по его словам, Киев функционирует в чрезвычайной ситуации.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль сегодня сообщил, что из-за низких температур и изношенной инфраструктуры в Киеве фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах.

