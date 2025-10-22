ТСН в социальных сетях

Киев
455
1 мин

Кличко сообщил о последствиях вражеских обстрелов столицы

В ночь на 22 октября столица снова оказалась под вражеским обстрелом: в нескольких районах Киева зафиксировано падение обломков, повреждения имущества, однако пострадавших нет.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 22 октября россияне нанесли по Киеву очередной удар. В нескольких районах столицы зафиксированы падение обломков сбитых вражеских ракет. Работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Голосеевском районе после взрыва возник пожар, спасатели тушат возгорание.

В Печерском районе обломки рухнули во дворе жилого дома – загорелись автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Днепровском районе обломки упали во двор жилого дома. Пожара не было, и люди не пострадали. По другому адресу в этом же районе взрывной волной выбило окна в доме. Также обломки зафиксированы на открытой территории – службы выехали на место.

В Дарницком районе , по адресу, где работала бригада медиков, повреждений и пострадавших не обнаружено.

Официальная информация обновляется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

