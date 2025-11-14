- Дата публикации
Киев
- 89
- 1 мин
Кличко сообщил о первых последствиях массированной атаки на столицу
Зафиксировано попадание обломков в жилые здания и очаги возгорания.
В Киеве в результате вражеской атаки Зафиксировано попадание обломков в 5-ти этажный жилой дом.
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.
«В Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в 5-ти этажный жилой дом», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кличко информирует о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы.
В Подольском районе возгорание в жилой многоэтажке.
В Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.
В Подольском еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.
В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.
В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома.
В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.