Кличко сообщил о первых последствиях массированной атаки на столицу

Зафиксировано попадание обломков в жилые здания и очаги возгорания.

Игорь Бережанский
Враг атакует Киев

Враг атакует Киев / © Associated Press

В Киеве в результате вражеской атаки Зафиксировано попадание обломков в 5-ти этажный жилой дом.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

«В Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в 5-ти этажный жилой дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко информирует о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы.

  • В Подольском районе возгорание в жилой многоэтажке.

  • В Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.

  • В Подольском еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.

  • В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.

  • В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома.

  • В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

