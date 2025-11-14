Кличко сообщил о первых последствиях массированной атаки на столицу

Враг атакует Киев / © Associated Press

В Киеве в результате вражеской атаки Зафиксировано попадание обломков в 5-ти этажный жилой дом.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

«В Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в 5-ти этажный жилой дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко информирует о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы.

В Подольском районе возгорание в жилой многоэтажке.

В Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.

В Подольском еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.

В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.

В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома.

В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.