Кличко рассказал, когда киевлянам вернут тепло в дома

Сегодня вечером, 9 января, городские службы рассчитывают возобновить теплоснабжение в части столичных многоэтажек, оставшихся без отопления после массированной атаки на объекты критической инфраструктуры. Из-за повреждений сетей без тепла находятся около 6 тысяч многоквартирных домов столицы.

Об этом заявлении Киевского городского головы Виталия Кличко опубликовали в КГГА.

По словам Виталия Кличко, ситуация в Киеве остается сложной, но контролируемой. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме восстановления систем жизнеобеспечения.

«Половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером», — заявил Виталий Кличко.

Также добавил, что, кроме проблем с отоплением, в городе фиксируют перебои с водой. По состоянию на 16.00 водоснабжение уже вернули в Печерский район, также постепенно наполняются системы в районах Левого берега.

Виталий Кличко отметил, что из-за отсутствия электроэнергии на верхних этажах домов может отсутствовать давление в трубах, поскольку подкачивающие насосы нуждаются в питании.

«В Киеве подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты. Этой осенью их стало больше: почти 200 пунктов обогрева и подзарядки теперь функционируют в торговых центрах города», — отметил Кличко.

Мэр призвал киевлян, имеющих свет и тепло, проявлять солидарность и помогать соседям согреться или приготовить еду.

Что известно о ситуации в Киеве?

Напомним, в Киеве после массированной атаки сложная ситуация. В городе отмечаются перебои с теплом и водой.

К тому же россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Из-за ночной массированной атаки 9 января сначала на левом берегу Киева были введены экстренные отключения света. На правом берегу до этого момента электроснабжение оставалось плановым. Энергетики ДТЭК работают над восстановлением тепла и света, в первую очередь заживляя критическую инфраструктуру.

Кроме того, в Киеве ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может привести к транспортному коллапсу и повышенному травматизму.