Кличко раскрыл, сколько людей выехало из Киева из-за чрезвычайной ситуации

Вокзал / © Associated Press

Около 600 тысяч человек воспользовались советом временно покинуть Киев из-за критической ситуации с коммунальными услугами.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского головы, такое значительное количество людей уехало, поскольку физически невозможно находиться в домах, где нет электроэнергии и не работают батареи. Кличко подчеркнул, что подразумевал именно временный переезд в места, где есть тепло и вода, на период, пока город остается без стабильного отопления.

Мэр также акцентировал внимание на важности честной коммуникации с гражданами. По его мнению, власти не имеют права «рассказывать сказки», ведь нереализованные ожидания только провоцируют негодование.

«Людям нужно говорить правду», — резюмировал Виталий Кличко.

Также добавил, что объективная информация помогает киевлянам принимать правильные решения для безопасности в сложных обстоятельствах.

Что известно о ситуации в Киеве

Из-за обстрела в Киеве мэр призвал всех, кто имеет такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

В Киеве 67 жилых домов остаются без отопления, однако коммунальщики рассчитывают возобновить теплоснабжение до утра 17 января.

Также вводится строгий режим экономии электроэнергии на наружное освещение. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева из-за критического состояния энергосистемы после вражеских атак. Новые ограничения вступают в силу с 16 января.

В городе по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Из — за всей этой ситуации в Киеве школьники уходят на двухнедельные каникулы , которые начнутся 19 января и завершатся 1 февраля .

Комендантский час теперь будет действовать по-новому. Стало известно, какие заведения могут стать «Пунктами Несокрушимости» и будут работать ночью.