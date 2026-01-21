Кличко подтвердил смерть слесаря в Киеве: что произошло на самом деле

Скорая помощь / © УНИАН

Реклама

В Киеве 19 января во время выполнения работы в квартире одного из столичных домов умер слесарь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Погибшему было 60 лет. Сейчас судебно-медицинские эксперты определяют точную причину смерти.

Реклама

Заявление мэра появилось после сообщения народного депутата Алексея Кучеренко, который сообщил, что в столице якобы умерли два слесаря из-за «перегрузки».

«Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва — практически валятся с ног. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом», — отметил нардеп.

Напомним, 14 января в Оболонском районе во время разгрузки оборудования, которое должно было обеспечить теплом жилые дома, погиб сотрудник коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».