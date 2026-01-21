- Дата публикации
Кличко подтвердил смерть слесаря в Киеве: что произошло на самом деле
Причину смерти слесаря устанавливают эксперты.
В Киеве 19 января во время выполнения работы в квартире одного из столичных домов умер слесарь.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Погибшему было 60 лет. Сейчас судебно-медицинские эксперты определяют точную причину смерти.
Заявление мэра появилось после сообщения народного депутата Алексея Кучеренко, который сообщил, что в столице якобы умерли два слесаря из-за «перегрузки».
«Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва — практически валятся с ног. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом», — отметил нардеп.
Напомним, 14 января в Оболонском районе во время разгрузки оборудования, которое должно было обеспечить теплом жилые дома, погиб сотрудник коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».