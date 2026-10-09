Кличко объяснил слова о выезде жителей из Киева: что имел в виду

Виталий Кличко / © Associated Press

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Городские власти Киева не призывают жителей покидать столицу, однако рассчитывают все возможные сценарии развития событий из-за усиления российских обстрелов.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире Киев24.

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По словам мэра, столица готовится к разным вариантам хода событий в зимний период, учитывая регулярные воздушные тревоги и атаки врага.

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«Ни в коем случае не призываю. Этого ожидает по большому счету только Путин, чтобы мы взяли чемоданы, куда-то уехали, покинули ему территорию. Потому что мы, украинская, ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы, как городские власти, перечисляем все разные сценарии, даже плохие, которые могут произойти. И призываем людей также подумать и просчитать разные сценарии», — подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, Киев круглосуточно готовится к зиме и все станции уже почти готовы к старту отопительного сезона. Кроме того, коммунальщики укрепляют энергосистему столицы и планируют до конца года запустить резервную систему отопления, которая будет работать в случае повреждения основной.

«Но чтобы мы не делали, давайте будем откровенными, зависит все от противовоздушной обороны. Если не сдерживать эти удары баллистикой и дронами по Киеву, то если бы хорошо не подготовились. К сожалению, будут разрушения», — резюмировал мэр.

Напомним, Виталий Кличко в интервью AFP заявил, что из-за усиления российских обстрелов Киев фактически живет в режиме выживания. Он посоветовал киевлянам по возможности временно уехать из города к родственникам или друзьям в других регионах.

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