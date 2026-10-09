ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
582
Время на прочтение
2 мин

Кличко объяснил слова о выезде жителей из Киева: что имел в виду

После заявлений о возможном выезде киевлян из-за российских обстрелов Виталий Кличко объяснил позицию городских властей.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виталий Кличко

Виталий Кличко / © Associated Press

Городские власти Киева не призывают жителей покидать столицу, однако рассчитывают все возможные сценарии развития событий из-за усиления российских обстрелов.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире Киев24.

По словам мэра, столица готовится к разным вариантам хода событий в зимний период, учитывая регулярные воздушные тревоги и атаки врага.

«Ни в коем случае не призываю. Этого ожидает по большому счету только Путин, чтобы мы взяли чемоданы, куда-то уехали, покинули ему территорию. Потому что мы, украинская, ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы, как городские власти, перечисляем все разные сценарии, даже плохие, которые могут произойти. И призываем людей также подумать и просчитать разные сценарии», — подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, Киев круглосуточно готовится к зиме и все станции уже почти готовы к старту отопительного сезона. Кроме того, коммунальщики укрепляют энергосистему столицы и планируют до конца года запустить резервную систему отопления, которая будет работать в случае повреждения основной.

«Но чтобы мы не делали, давайте будем откровенными, зависит все от противовоздушной обороны. Если не сдерживать эти удары баллистикой и дронами по Киеву, то если бы хорошо не подготовились. К сожалению, будут разрушения», — резюмировал мэр.

Напомним, Виталий Кличко в интервью AFP заявил, что из-за усиления российских обстрелов Киев фактически живет в режиме выживания. Он посоветовал киевлянам по возможности временно уехать из города к родственникам или друзьям в других регионах.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie