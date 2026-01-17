Кличко назвал количество домов, жители которых больше недели живут без отопления

Киев. / © Associated Press

По состоянию на утро 17 января в Киеве до сих пор нет отопления около 50 домов. которые оставались без теплоснабжения после российской атаки больше недели назад.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве без теплоснабжения сейчас 50 домов после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января», — подчеркнул он.

Городской голова указал на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных.

Кличко отметил, что в столице коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Напомним, в столице существенно ухудшилась ситуация с электроснабжением и теплом после массированного удара 9 января. Россияне целенаправленно атаковали котельные и энергетику. Без отопления остались 6 тысяч домов, фиксировали перебои с водоснабжением и светом.

В то же время, министр энергетики Денис Шмигаль шокировал заявлением о неготовности столицы. По его словам, Харьков оказался значительно лучше подготовлен к возможным перебоям со светом, вызванным атаками, чем Киев.

