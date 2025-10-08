Киеву приготовиться: почему столица может "утонуть" в ливнях, как Одесса

Дождь / © ТСН

Украину ждут серьезные климатические испытания: от аномальной жары и засухи до разрушительных ливней и града. Экстремальные погодные явления в скором времени станут обыденностью и к чему готовиться жителям разных регионов.

Об этом рассказал Виталий Шпиг, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины в эфире «Киев 24».

Что ждет столицу

По словам Шпиги, жители столицы одними из первых ощутят на себе последствия глобального потепления. Летом значительно увеличится количество жарких дней и особенно теплых ночей.

«Жители нашей столицы будут испытывать определенный дискомфорт», — прогнозирует ученый.

Он объясняет, что крупные города, как Киев, из-за плотной застройки и большой площади асфальтового покрытия превращаются в «острова тепла», где температура всегда выше. Кроме того, столица также уязвима к мощным ливням, которые будут приводить к подтоплениям улиц.

Каким будет «обыденность» для регионов

Негативные проявления изменения климата коснутся всей территории Украины, но будут иметь свою специфику. Если южные и восточные области будут больше страдать от засух, то для остальной страны привычной картиной станут внезапные и мощные ливни.

«Случившееся в Одессе — это и чрезвычайное природное явление… Но, к сожалению, такие случаи… для Украины в ближайшем будущем будет обыденность», — предупреждает Шпиг.

Парадокс состоит в том, что общее годовое количество осадков не изменится. Просто вместо привычных умеренных дождей украинцы все чаще будут видеть разрушительные ливни, не успевающие поглощать ни почву, ни городские коммуникации.

Еще одной серьезной угрозой станет увеличение количества градовых явлений. По прогнозам ученого, эта опасность крайне вероятно для юго-западных, западных, северо-восточных, центральных и северных областей Украины. Это создает дополнительные опасности как для сельского хозяйства, так и для имущества людей.

Напомним, недавно в Одессе в сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. По данным Гидрометцентра, причиной стал не только локальный циклон над Черным морем, но и глобальные климатические изменения, которые делают столь экстремальные дожди более частыми.

Статистика подтверждает эту тенденцию: за последние 10 лет в Одессе было зафиксировано 14 случаев мощных ливней по сравнению с 2-3 за предыдущие десятилетия. Ситуацию значительно ухудшила городская застройка: большие площади асфальта и бетона не позволяют воде просачиваться в грунт, что превратило дождь в стремительные потоки и повлекло за собой масштабное наводнение.