Взрывы в Киевской области

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Около 09:00 в Киевской области прогремели взрывы. В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников, работают силы ПВО.

Об этом сообщают в КОВА.

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Взрывы в Киевской области: что известно

В Киевской области продолжает звучать воздушная тревога. В регионе зафиксировано движение вражеских беспилотных летальных аппаратов, работают силы противовоздушной обороны.

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По данным мониторинговых каналов, для Белоцерковского района объявлен желтый уровень опасности из-за дроновой угрозы. В частности, реактивный БпЛА фиксируют в Киевской области — он двигается курсом на Яготин. Кроме того, еще несколько реактивных БпЛА следуют из Черниговской области через Нежин в направлении Киевской области.

Людям напоминают базовые правила информационной тишины:

«Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения».

Последствия российских атак за последние сутки

За прошлые сутки россияне атаковали Киевскую область. Ранения получили трое мирных жителей. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, всех травмированных срочно доставили в больницы.

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Больше всего разрушений и пострадавших в Бучанском районе — там ранения получили два человека. В разной степени повреждены 10 объектов: три склада, объект инфраструктуры, а также четыре единицы техники, среди которых три легковых автомобиля и один трактор.

В Броварском районе известно об одном раненом и разрушенном частном доме. На территории Фастовского района зафиксировали повреждение пяти объектов — трех частных жилых домов, склада и одной легковушки.

В областной администрации подчеркивают, что противник сознательно целит по жилому сектору, гражданским сооружениям и критической инфраструктуре.

Сейчас на местах всех попаданий работают профильные оперативные службы.

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В Киевской области горел логистический центр

Напомним, вечером 7 октября в результате российской атаки в Киевской области вспыхнули пожары, есть повреждения имущества и пострадавший. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, в Бучанском районе травмирован мужчина 1988 года рождения, которому оказали помощь на месте, выбиты окна и двери в складском помещении, повреждены два автомобиля и ликвидирован пожар на одном из объектов.

В Фастовском районе получили повреждения автомобиль и логистический центр, на территории которого возник пожар. Погибших в результате обстрела нет, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий и фиксацию повреждений. Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

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