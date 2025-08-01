Киевское СИЗО оказалось в центре громкого расследования из-за смерти арестанта: подробности

СИЗО

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В Киевском следственном изоляторе в декабре 2024 года произошла смерть заключённого после полученных телесных повреждений. Однако сотрудники СИЗО и правоохранители могли сознательно скрыть подлинные обстоятельства трагедии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Можно ли скрыть смерть человека и избежать наказания? Нет! Но, как видим, отдельные работники изолятора и стражи порядка пытаются именно это сделать. Каждый, кто стал на путь беззакония, будет отвечать», — заявил Лубинец.

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По его словам, сразу после происшествия в официальных документах СИЗО отмечалось, что травмы были получены по неосторожности. Однако при изучении материалов стало очевидным, что речь идет об умышленном нанесении телесных повреждений, о чем сотрудники СИЗО, вероятно, знали еще на момент инцидента.

«Они не сообщили об этом ни прокуратуре, ни следственным органам», — подчеркнул омбудсман.

Более того, как утверждает Лубинец, прибывшие на место работники Шевченковского районного управления полиции могли передать недостоверную информацию о причинах травм, что существенно осложнило ход расследования.

«Я расцениваю такие действия как вероятную попытку уничтожить доказательства, дискредитировать правосудие и скрыть тяжкое преступление», — отметил он.

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В июле 2025 года по сообщению представителя Уполномоченного по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина, было возбуждено уголовное производство по факту возможного сокрытия тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Места несвободы не должны быть „серой зоной“ для пыток, насилия или беззакония. Офис Омбудсмана системно и независимо мониторит ситуацию в СИЗО по всей стране», — подытожил Лубинец.

Напомним, ранее мы писали, что работник Ровенского СИЗО втянулся в наркотрафик из-за романтических отношений с заключенной. обвинением в наркопреступлениях и уголовном влиянии.

По указаниям женщины работник получал на свое имя посылки с наркотиками и проносил их на территорию учреждения. Заключенная, прикрываясь личными передачами, передавала «товар» организатору, который дальше распространял его среди других задержанных.

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