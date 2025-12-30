Киевское метро временно изменит график движения поездов

Киевское метро

Реклама

В киевском метро 1 и 2 января 2026 года временно изменят график движения поездов на всех трех линиях из-за прогнозируемого уменьшения количества пассажиров

Об этом сообщили в телеграм-канале Kyiv Metro Alerts.

Изменения в графике столичной подземки связаны с ожидаемым уменьшением пассажиропотока в течение первых дней нового года.

Реклама

1 января в утренний час пик поезда киевского метро будут курсировать с интервалом 3 — 4 минуты. После его завершения и в течение дня ожидание будет достигать примерно 5 — 6 минут.

2 января движение поездов в утренние и вечерние часы пик будет осуществляться с интервалом 3 — 4 минуты.

3 и 4 января будет действовать стандартный выходной график — интервал между поездами составит 6 — 7 минут.

Напомним, Киевский метрополитен работает с 06:00 до 23:00, обеспечивая движение по трем линиям с интервалами 3 — 4 минуты в часы пик, около 5 минут в межпиковое время и 6 — 7 минут в выходные. Стоимость проезда составляет 8 грн. Все подземные станции круглосуточно доступны как укрытия, в частности во время воздушных тревог и комендантского часа (при наличии паспорта), обеспечивая доступ к питьевой воде, санузлам и 4G-интернету. Наземная станция «Гидропарк» во время тревог закрывается, а движение по красной ветке в такие моменты ограничивается участком «Академгородок» — «Арсенальная».