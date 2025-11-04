Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта на ДВРЗ

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

Киевский городской ТЦК и СП приостановил работу сборного пункта на ДВРЗ — местности в Днепровском районе столицы. Вероятно, городской сборный пункт был рассредоточен.

Об этом стало известно из ответа Министерства обороны Украины на запрос народного депутата Александра Федиенко.

Минобороны сообщило, что приказом начальника Киевского городского ТЦК и СП от 13 сентября 2025 года № 158/ОД с 15.09.2025 «О рассредоточении личного состава и организации работы Киевского городского сборного пункта» до отдельного распоряжения приостановлено действие приказа начальника Киевского городского ТЦК от 24 марта 2025 г. № 45 “Об образовании Киевского городского сборного пункта для формирования военных команд (сводных военных команд) и их отправки в воинские части (учреждений) за пределы города Киева.

Реклама

«Приказ об образовании приостановили. То есть я так понимаю, Киевский городской сборный пункт рассредоточен. Поеду проверю своими глазами», — написал Федиенко в Сети.

Ответ Минобороны на запрос Федиенко

Он напомнил, что ранее блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях.

Скандал из-за антисанитарии в распределительном центре на ДВРЗ

В середине октября Рамина Эсхакзай опубликовала в Instagram эксклюзивные фото из распределительного центра ТЦК на ДВРЗ, утверждая, что условия содержания мужчин там «бесчеловечные». По ее словам, в центре неделями отсутствует связь с родными, а среди удерживаемых есть непригодные к службе, в частности бездомные и люди с наркотической зависимостью. На фото были видны грязные помещения и забитые туалеты. Эсхакзай сравнила эти условия с теми, в которых содержатся российские военнопленные.

Условия в распределительном центре на ДВРЗ

Условия в распределительном центре на ДВРЗ

Питание в распределительном центре на ДВРЗ

Киевский городской ТЦК опроверг часть информации, назвав ее «искаженной». В ведомстве заявили, что на фото нет подтверждений, что они сделаны именно в столичном сборном пункте. В ТЦК заверили, что там соблюдают чистоту.

Реклама

К слову, правоохранители получили записи с камер видеонаблюдения из помещений Подольского районного ТЦК и СП в Киеве, после пребывания в котором 43-летний мобилизованный Роман Сопин попал в больницу с травмой головы и умер, не приходя в сознание. Полиция начала досудебное расследование по статье об умышленном убийстве. Министр внутренних дел Игорь Клименко взял дело под личный контроль.