Осторожно, здесь купаться нельзя: Минздрав опубликовал список опасных пляжей Киева

Пляж в Киеве / © УНИАН

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В Киеве ряд городских пляжей признаны опасными для купания из-за несоответствия качества воды микробиологическим нормам.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Согласно данным лабораторного мониторинга Центров контроля и профилактики болезней, купание не рекомендуется на таких локациях:

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в Днепровском районе — пляжи «Детский», «Золотой» и «Тельбин»;

в Деснянском — «Радуга» и «Троещина»;

в Голосеевском — «Галерный»;

в Оболонском — «Остров Оболонь», «Вербный» и зона отдыха «Пуща-Водица» (5-7 линия).

В Минздраве отмечают, что лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно проверяют состояние воды в местах массового отдыха, в частности в реке Днепр и городских озерах.

В то же время в столице есть пляжи, где вода соответствует нормам и является относительно безопасной для отдыха. В частности, в Днепровском районе это «Венеция», «Радуга», «Молодежный», «Предместная слободка», «Центральный» и «Чорторый» (парк «Муромец»).

В ведомстве напоминают, что официально пляжный сезон в Киеве пока не открыт, а качество воды может меняться в зависимости от погодных условий, в частности после ливней. Жителям советуют следить за обновлениями местных служб по безопасности водоемов.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, в Украине будут грозы, град и сильный ветер. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

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