Киев
364
1 мин

Киевская область под угрозой враждебных БПЛА: находитесь в укрытиях

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО отражают атаку, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В воздушном пространстве Киевщины фиксируются вражеские беспилотники . Силы противовоздушной обороны сейчас работают в целях.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Кроме того, украинцы просят соблюдать информационную тишину — не фотографировать и не распространять в сети работу наших защитников.

364
