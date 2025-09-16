- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевская область под угрозой враждебных БПЛА: находитесь в укрытиях
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО отражают атаку, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В воздушном пространстве Киевщины фиксируются вражеские беспилотники . Силы противовоздушной обороны сейчас работают в целях.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Кроме того, украинцы просят соблюдать информационную тишину — не фотографировать и не распространять в сети работу наших защитников.