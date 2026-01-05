- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщину снова атаковали: Славутич обесточен, в Фастовском районе погиб мужчина
В результате ночной массированной атаки РФ на Киевскую область обесточен Славутич, а в Фастовском районе погиб мирный житель 1951 года рождения.
Российские войска ночью 5 января снова цинично и массированно атаковали Киевскую область . Под ударом оказались мирные города и деревни, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
Наибольший резонанс вызвало обесточивание Славутича. Из-за вражеской атаки город остался без электроснабжения, однако все объекты критической инфраструктуры оперативно перевели на резервное питание. По официальной информации, Славутич снабжен теплом и водой.
В то же время в Фастовском районе атака привела к гибели мирного жителя. Мужчина 1951 года рождения погиб в собственном доме – его тело обнаружили во время тушения пожара. Семье и близким погибшего выразили соболезнования.
На утро в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, а также производственные и складские помещения.
Атака идет, жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
