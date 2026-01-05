Киевщину снова атаковали: Славутич обесточен, в Фастовском районе погиб мужчина

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска ночью 5 января снова цинично и массированно атаковали Киевскую область . Под ударом оказались мирные города и деревни, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Наибольший резонанс вызвало обесточивание Славутича. Из-за вражеской атаки город остался без электроснабжения, однако все объекты критической инфраструктуры оперативно перевели на резервное питание. По официальной информации, Славутич снабжен теплом и водой.

В то же время в Фастовском районе атака привела к гибели мирного жителя. Мужчина 1951 года рождения погиб в собственном доме – его тело обнаружили во время тушения пожара. Семье и близким погибшего выразили соболезнования.

На утро в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, а также производственные и складские помещения.

Атака идет, жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

