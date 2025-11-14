Киевщину массово атаковали дронами и ракетами: есть раненый и разрушение

Враг атакует Киевщину / © MIL.IN.UA

Россия в ночь на 14 ноября совершила массированную атаку по Киевской области, применив ракеты и ударные дроны.

Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты, сообщил глава Киевской ОВ Николай Калашник.

По его словам, в Белой Церкви пострадал 55-летний мужчина. С термическими ожогами тела его госпитализировали в местную больницу, где пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах в результате ударов возникли пожары в частных домах.

В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений, а в Обуховском — пожар легкового автомобиля.

Калашник отметил, что атака продолжается, а более подробная информация будет обнародована впоследствии. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.