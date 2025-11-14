- Дата публикации
Киевщину массово атаковали дронами и ракетами: есть раненый и разрушение
Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.
Россия в ночь на 14 ноября совершила массированную атаку по Киевской области, применив ракеты и ударные дроны.
Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты, сообщил глава Киевской ОВ Николай Калашник.
По его словам, в Белой Церкви пострадал 55-летний мужчина. С термическими ожогами тела его госпитализировали в местную больницу, где пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах в результате ударов возникли пожары в частных домах.
В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений, а в Обуховском — пожар легкового автомобиля.
Калашник отметил, что атака продолжается, а более подробная информация будет обнародована впоследствии. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.