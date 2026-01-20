ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

Киевщину атакуют вражеские дроны: работает ПВО

В Киевской области зафиксировали движение враждебных БпЛА — в области работает ПВО, жителей призывают находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников . В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации .

В ОВА призвали жителей не снимать и не фотографировать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности. Людей просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы: что известно .

Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie