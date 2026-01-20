- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщину атакуют вражеские дроны: работает ПВО
В Киевской области зафиксировали движение враждебных БпЛА — в области работает ПВО, жителей призывают находиться в укрытиях к отбою тревоги.
В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников . В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации .
В ОВА призвали жителей не снимать и не фотографировать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности. Людей просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
