- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщину атакуют БпЛА: в области работает ПВО
Власти просят жителей соблюдать безопасность.
В Киевской области в ночь на 6 октября направили силы ПВО во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.
Кроме того, власти призывают находиться в безопасных местах во время атаки дронов.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Харькова вечером, 5 октября, пострадали четыре человека.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 6 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.