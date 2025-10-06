Киевщину атакуют БпЛА: в области работает ПВО

В Киевской области работают силы ПВО / © Getty Images

В Киевской области в ночь на 6 октября направили силы ПВО во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти призывают находиться в безопасных местах во время атаки дронов.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Харькова вечером, 5 октября, пострадали четыре человека.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 6 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.