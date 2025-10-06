ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Киевщину атакуют БпЛА: в области работает ПВО

Власти просят жителей соблюдать безопасность.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО / © Getty Images

В Киевской области в ночь на 6 октября направили силы ПВО во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти призывают находиться в безопасных местах во время атаки дронов.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Харькова вечером, 5 октября, пострадали четыре человека.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 6 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie