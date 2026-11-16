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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киевщина вздрогнула от атаки РФ: разбиты дома, пылают склады

Под ударом оказался Вышгородский район, где подразделения ГСЧС ликвидируют пожар на территории предприятия.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российская атака беспилотниками

Российская атака беспилотниками / © ТСН

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Утром 16 ноября российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. В результате вражеского удара загорелись склады предприятия и получили повреждения частные дома.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

«Враг продолжает атаковать Киевщину. Утром повреждения зафиксированы в Вышгородском районе», — говорится в заявлении военной администрации.

В результате удара возник пожар в складских помещениях предприятия. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, занимающиеся ликвидацией возгорания.

Кроме того, в результате атаки повреждены четыре частных дома.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 15 ноября россияне также атаковали Вышгородский район Киевщины: был поврежден склад промышленного предприятия и травмирован мужчина 1940 года рождения. Пожар на объекте был ликвидирован.

К слову, в ночь на 16 ноября российские захватчики атаковали Винницкую область и попали в объект критической промышленности. Обошлось без пострадавших. Ликвидацию последствий обстрела усугубляла угроза повторных ударов.

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