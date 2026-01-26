- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщина возвращается к графикам отключений: к чему призывали людей
Энергетики обновили графики подачи электроэнергии в Киевской области. Жителей призывают рационально использовать мощные электроприборы, когда появляется свет.
Электроснабжение Киевщины стабилизировано. Область возвращается к графикам отключений.
Об этом сообщает ДТЭК.
При этом ситуация остается нестабильной и может варьироваться в зависимости от обстоятельств.
Какая ситуация со светом в Киевской области
По сообщению местных энергетиков, Киевщина возвращается в графики подачи света. В то же время, ситуация остается сложной, поэтому жителей просят оставаться внимательными.
Во избежание перегрузок и повторных аварий специалисты советуют не включать мощные приборы в течение первых 30 минут после появления света и пользоваться электротехникой поочередно.
«В случае каких-либо изменений мы будем оперативно информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и родственниками», — отмечают энергетики.
Ранее ДТЭК обратился к жителям Левого берега Киева, в частности Троещины, за помощью.
Мы вас искренне понимаем. Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, появляются новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше», — просят ДТЭК.