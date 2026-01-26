Киевщина возвращается к графикам отключений: к чему призывали людей

Отключение света / © Getty Images

Электроснабжение Киевщины стабилизировано. Область возвращается к графикам отключений.

Об этом сообщает ДТЭК.

При этом ситуация остается нестабильной и может варьироваться в зависимости от обстоятельств.

График Киевщины 26 января

Какая ситуация со светом в Киевской области

По сообщению местных энергетиков, Киевщина возвращается в графики подачи света. В то же время, ситуация остается сложной, поэтому жителей просят оставаться внимательными.

Во избежание перегрузок и повторных аварий специалисты советуют не включать мощные приборы в течение первых 30 минут после появления света и пользоваться электротехникой поочередно.

«В случае каких-либо изменений мы будем оперативно информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и родственниками», — отмечают энергетики.

Ранее ДТЭК обратился к жителям Левого берега Киева, в частности Троещины, за помощью.

Мы вас искренне понимаем. Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, появляются новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше», — просят ДТЭК.