Киевщина: в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА, работает ПВО
В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников Силы ПВО отрабатывают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников . По целям работают силы противовоздушной обороны.
Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности. Важно не фиксировать и не распространять в сети работу украинских защитников, чтобы не подвергать опасности военных и гражданских.
Мониторинговые каналы сообщают о мощных звуках взрывов в Киеве.