Киев
128
1 мин

Киевщина: в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА, работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников Силы ПВО отрабатывают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников . По целям работают силы противовоздушной обороны.

Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности. Важно не фиксировать и не распространять в сети работу украинских защитников, чтобы не подвергать опасности военных и гражданских.

Мониторинговые каналы сообщают о мощных звуках взрывов в Киеве.

128
