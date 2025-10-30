ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
461
Время на прочтение
1 мин

Киевщина пережила атаку дронов: горели дома и автомобили (фото)

Во время ночной атаки по Киевской области одна женщина получила ранения, жертв нет. В регионе фиксируют разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки. Фото: КОВА

Последствия атаки. Фото: КОВА

Ночью россияне атаковали мирные населенные пункты Киевщины. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.

Об этом сообщили в КОВА.

«Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

Однако в Борисполе пострадала 35-летняя женщина. Она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей, перелом ключицы. В настоящее время она находится в больнице.

Последствия атаки. Фото: КОВА

Последствия атаки. Фото: КОВА

Что известно о последствиях вражеского удара

В Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, два автомобиля уничтожены.

Последствия атаки. Фото: КОВА

Последствия атаки. Фото: КОВА

В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

Оперативные службы — на местах. Работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Ранее сообщалось, что оккупанты попали в общежитие в Запорожье, многие пострадавших. В ОВА говорят, что под завалами есть люди.

Дата публикации
Количество просмотров
461
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie