Киевщина пережила атаку дронов: горели дома и автомобили (фото)

Последствия атаки. Фото: КОВА

Ночью россияне атаковали мирные населенные пункты Киевщины. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.

Об этом сообщили в КОВА.

«Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

Однако в Борисполе пострадала 35-летняя женщина. Она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей, перелом ключицы. В настоящее время она находится в больнице.

Что известно о последствиях вражеского удара

В Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, два автомобиля уничтожены.

В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

Оперативные службы — на местах. Работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Ранее сообщалось, что оккупанты попали в общежитие в Запорожье, многие пострадавших. В ОВА говорят, что под завалами есть люди.