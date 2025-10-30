- Дата публикации
Киевщина пережила атаку дронов: горели дома и автомобили (фото)
Во время ночной атаки по Киевской области одна женщина получила ранения, жертв нет. В регионе фиксируют разрушение.
Ночью россияне атаковали мирные населенные пункты Киевщины. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.
Об этом сообщили в КОВА.
«Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.
Однако в Борисполе пострадала 35-летняя женщина. Она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей, перелом ключицы. В настоящее время она находится в больнице.
Что известно о последствиях вражеского удара
В Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, два автомобиля уничтожены.
В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.
Оперативные службы — на местах. Работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.
Ранее сообщалось, что оккупанты попали в общежитие в Запорожье, многие пострадавших. В ОВА говорят, что под завалами есть люди.