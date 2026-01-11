ТСН в социальных сетях

Киев
723
1 мин

Киевщина без света: где самая сложная ситуация

Самая тяжелая ситуация остается в трех районах Киевской области. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

Анастасия Павленко
Сотни тысяч семей на Киевщине остались без света

Сотни тысяч семей на Киевщине остались без света / © Associated Press

В Киевской области энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 370 тысяч семей. Однако погодные условия и дальше существенно усложняют ситуацию.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник.

«Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, устраняющих повреждения. В настоящее время без электроснабжения остаются около 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах», — отмечал он.

Тяжелой остается для Бориспольского и Броварского районов, где продолжают действовать экстренные отключения.

Напомним, на 9 января более 370 тысяч семей в Киевской области остались без электроснабжения. Главными причинами отключения света стали не только российские террористические удары, но и погода.

В компании ДТЭК сообщили, что около 280 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за непогоды, а еще 90 тысяч семей — из-за последствий российских обстрелов.

