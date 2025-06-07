"КиевПрайд" у стен Михайловского собора: какая позиция ПЦУ

Участник «КиевПрайда» возле здания МИД, напротив Михайловского собора / © Associated Press

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Киевская Митрополия Православной Церкви Украины (ПЦУ) выразила протест против проведения мероприятия «КиевПрайд Парк» возле Михайловского Златоверхого собора.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПЦУ.

В ПЦУ считают, что фестиваль «Киевпрайд» направлен на «поддержку и пропаганду в обществе греха содомии (гомосексуализма) и гендерной идеологии».

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ПЦУ рассматривает избранные место, время и цель этого мероприятия, которое проходит неподалеку от Михайловского собора, «как сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу».

«Учитывая, что предыдущее подобное мероприятие в этом году организаторы также назначили на священное для христиан время Страстной пятницы…, нынешнее проведение такого же мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в канун дня Святой Троицы не является случайным стечением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокативных и антицерковные намерения организаторов», — говорится в сообщении прессслужбы.

Напомним, что сегодня в Киеве произошли стычки на месте проведения мероприятия ЛГБТ с правыми активистами.