Киевлянку закрыли в ТРЦ во время тревоги: она выложила видеосообщение (видео)

Тревога / © ТСН.ua

Реклама

Неприятный инцидент произошел с девушкой, которая находилась в одном из магазинов ТРЦ в Киеве. Когда раздался сигнал воздушной тревоги, все работники и посетители начали эвакуироваться, однако женщину, которая как раз была в примерочной, забыли.

Об этом сообщили Telegram-каналы.

«Буду работать манекеном»

Женщина зафиксировала ситуацию на видео, ставшем вирусным в сети. В ролике она с юмором рассказывает о своем неожиданном «происшествии».

Реклама

Ситуация. Вы одна. Целый магазин H&M. Меня закрыли. Роллет закрыт. Я не могу выйти. Объявлена воздушная тревога. Я переодевалась в одежке. Меня не проверили. Закрыли магазин. Теперь я буду здесь жить. Класс. Буду работать манекеном», — рассказала женщина.

Девушка, которую закрыли в магазине во время воздушной тревоги / © скрин с видео

Она также отметила, что ее муж пытается найти телохранителя, однако все сотрудники эвакуировались.

Пустой ТРЦ во время воздушной тревоги / © скрин с видео

По действующим нормам при сигнале воздушной тревоги все торговые центры и магазины должны прекратить работу. Посетители и работники должны немедленно покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия.

Дата публикации 18:28, 19.09.25 Количество просмотров 10 Киевлянку закрыли в ТРЦ Retroville во время воздушной тревоги

Напомним, в Киеве на станции метро «Теремки» разгорелся скандал из-за собаки по имени Миша, которую во время воздушной тревоги не пустили к укрытию. Событие вызвало волну возмущения в соцсетях.

Реклама

Миша уже много лет живет у станции и стал настоящим любимцем местных жителей. Во время обстрелов он привык скрываться в метро, где его всегда принимали благосклонно. Однако недавно один человек пожаловался, что пес ему мешает, и испуганного четвероногого не пустили в укрытие.

В Киевском метрополитене подтвердили, что получали жалобу на «беспризорную собаку». В то же время подчеркнули, что у Миши владелица — женщина, которая торгует цветами возле станции. Сам пес стал своеобразным талисманом «Теремков» и всегда спускался в метро во время опасности.

Впоследствии стало известно, что зоозащитники забрали Мишу у ветеринаров, а затем приютили. В ОО «Защита животных Плюшка» объяснили, что на самом деле собаке угрожала опасность.

«Выяснилось, что жалобщиком был известный догхантер. Поэтому оставаться на улице для Миши означало постоянную угрозу отравления. В метро его любили все, но на улице он мог погибнуть в любой момент. Большинство людей этого не осознают, но мы знаем риски. Потому решили немедленно забрать Мишу», — отметили зоозащитники в своем видео.