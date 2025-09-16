Киевлянку "оживили", чтобы забрать у нее трехкомнатную квартиру: шокирующие детали

Киевская многоэтажка / © Полиция Киева

В Киеве мошенники «выдали замуж» умершую киевлянку, чтобы завладеть ее квартирой.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленников, организовавших незаконную схему оформления наследства на жилье одинокой женщины стоимостью более 2,7 млн гривен. За совершенное обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствием установлено, что после смерти 51-летней жительницы столицы ее трехкомнатная квартира в Соломенском районе должна была перейти в собственность громады как выморочное наследство.

Однако двое мужчин 34 и 56 лет решили использовать схему для противоправного приобретения имущества. Они привлекли 55-летнего знакомого, который согласился предоставить свои персональные документы и на их основе было изготовлено поддельное свидетельство о браке с усопшей, датированное 1998 годом и якобы заключенное на территории россии.

Имея фальшивый документ, так называемый «вдовец» зарегистрировал на себя право собственности, а впоследствии продал квартиру. Таким образом территориальная громада понесла убытки на сумму более 2,7 миллиона гривен. Злоумышленников задержали сразу после проведения сделки купли-продажи.

Тогда следователи под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры объявили всем трем дельцам о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователями Соломенского управления полиции обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

