Киевлянка убила 82-летнего мужчину за "извращенные сексуальные фантазии"

Полиция задержала 71-летнюю женщину / © Полиция Киева

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В Киеве женщина убила 82-летнего мужчину за «извращенные сексуальные фантазии».

Детали чрезвычайного происшествия сообщила Киевская городская прокуратура в соцсетях.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 71-летней женщине, которая признана виновной в убийстве собственного мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Прокурор в суде доказал, что в феврале 2019 года киевлянка нанесла своему 82-летнему мужчине 18 ударов по голове, в результате чего он скончался. Пара состояла в браке пять лет, однако мужчина подал на развод», — говорится в сообщении.

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В суде женщина свою вину не признала, хотя во время последнего слова сказала, что сожалеет о своем поступке. По ее версии, в этот день утром она собиралась на работу, а мужчина начал ссору и ударил ее ногой в спину. В ответ она нанесла ему два удара по голове скалкой, которую потом выбросила в мусор и вынесла из квартиры.

По словам обвиняемой, ее 82-летний мужчина в последнее время злоупотреблял коньяком и имел извращенные сексуальные фантазии.

После ссоры женщина пошла на работу, а тело мужчины обнаружила его родственница, которая должна была в тот день прийти к нему, но он не отвечал на звонки.

«Показы обвиняемой о двух ударах по голове и версия о том, что ее мужа убил кто-то другой, опровергнута предоставленными суду доказательствами», — отметили в прокуратуре.

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Пенсионерка получила восемь лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области мужчина до смерти избил женщину, которую спутал со своей женой.