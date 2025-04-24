Киевлянка рассказала о пережитой атаке: "Думала, моего ребенка уже нет"

Киевлянка Надежда, пережившая российскую атаку в ночь на 24 апреля / © скриншот с видео

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Жительница Киева Надежда рассказала о пережитой российской атаке в ночь на 24 апреля. Из-за вражеских ударов женщина потеряла жилье.

Пережитым киевлянка поделилась в комментарии телеканалу «Новыны.Live».

Надежда сказала, что стены ее квартиры просто вынесло. К счастью, сама женщина вместе с ребенком и домашними питомцами смогла выбраться из квартиры целыми и невредимыми. Их приютили знакомые.

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Киевлянка сказала, что слышала всего три взрыва — два далеко, а один совсем рядом. После этого пролетел беспилотник «Шахед».

«Я думала, что у нас обрушилось все и моего ребенка уже нет. Ну он был тут у входной двери. Дальше мы смогли найти одежду. Стены у меня вынесло, я их просто раздвинула. С собакой и ребенком, документы — все, нас трое. Ребенка я увела в укрытие. А у меня еще кот остался, поэтому я пошла за котом», — рассказала Надежда.

По ее словам, к дому подбежали ребята, возможно, жители соседних домов. Они помогали людям выбраться из поврежденного дома, выбрасывали все, что мешало пройти. В частности, помогли жильцу второго этажа, который не мог самостоятельно выбраться.

«Они пошли дальше по квартирам. Я пошла в свою найти кота, какие-то вещи, телефоны элементарные взять. Все. И теперь здесь мой автомобиль стоит. Единственное, что я не понимаю, что мне теперь делать, и где мне кого спрашивать», — рассказала киевлянка.

По словам Надежды, до этого момента ее дом обходили российские удары, однако накануне у женщины было тревожное ощущение.

Дата публикации 08:58, 24.04.25 Количество просмотров 33 Россияне разрушили жилье киевлянки: женщина рассказала о пережитом

Напомним, в ночь на 24 апреля россияне атаковали Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками «Шахед». По последним данным, погибли 9 человек, еще более 70 пострадали. Зафиксировано множество разрушений.