Киевлянка под кайфом запустила ножом в любимого: чемпіона это закончилось (фото)

Полиция Киева задержала женщину, которая ранила ножом своего сожителяПолиция Киева задержала женщину, которая ранила ножом своего сожителя / © Полиция Киева

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В Киеве полицейские задержали женщину, которая под действием наркотиков попала ножом в сожителя. Мужчину забрали в больницу с ранением грудной клетки.

Об этом сообщила полиция Киева.

Киевская полиция получила от свидетелей сообщение об уличном конфликте, во время которого был ранен мужчина. На место происшествия прибыли «скорая» и следственно-оперативная группа Соломенского управления.

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Как выяснили правоохранители, 25-летняя женщина и ее 26-летний сожитель устроили ссору, которая переросла в конфликт. Во время выяснения отношений женщина находилась под действием наркотиков и бросила в мужчину нож. Он попал в грудь сожителя.

Мужчину госпитализировали в больницу с проникающим ранением, а нападавшую задержали. Нож правоохранители нашли в траве поблизости.

Женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни. За это ей грозит до восьми лет заключения.

Нож, которым киевлянка попала в мужчину / © Полиция Киева

К слову, ранее в Киеве во время застолья 39-летняя женщина убила своего 46-летнего сожителя из-за ревности: ударила мужчину ножом в спину.

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А во Львове 18-летняя девушка во время ссоры со своим 27-летним парнем нанесла ему 65 ударов кухонным ножом.