Киевлянка отдала "гадалке" золота на 120 тысяч гривен: чем это обернулось (фото)

Гадание / Иллюстративное фото / © pexels.com

Полиция Киева задержали злоумышленницу, которая представилась «гадалкой» и под предлогом «ритуала очищения» и «снятия порчи» выманила у 19-летней девушки золотых украшений на 120 тыс. грн.

Об этом сообщила полиция Киева.

Накануне киевские правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая в Днепровском районе столицы ограбила 19-летнюю местную жительницу.

По данным полиции, к киевлянке на одной из остановок общественного подошла женщина, которая представилась «гадалкой». Она убедила девушку, что на нее наведена «порча», которая провоцирует проблемы со здоровьем и личной жизнью. Чтобы «спасти» девушку, злоумышленница предложила ей провести «ритуал очищения».

Киевлянка попала под психологическое воздействие незнакомки и вынесла из дома золотые украшения на общую сумму около 120 тыс. грн. Во время «обряда» «гадалка» завернула драгоценности в денежную купюру и незаметно спрятала их под одежду, а потом просто сбежала.

Полицейские задержали злоумышленницу уже на следующий день. Они выяснили, что эта женщина ранее уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в мошенничестве и теперь ей грозит до трех лет заключения. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Драгоценности, которые злоумышленница выманила у киевлянки / © Полиция Киева

Задержана злоумышленница, которая притворялась «гадалкой» / © Полиция Киева

К слову, ранее в Киеве задержали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за мольфара и обманывал людей через соцсети, обещая «снять порчу» или найти пропавших родственников. За свои «магические услуги» мужчина брал до 4500 грн, после чего блокировал клиентов.