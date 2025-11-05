Киевлянин возил на крыше обломок «Шахеда»

Вчера, 4 ноября, в Сети появилось фото авто на территории киевского ЖК, на крыше которого размещался вражеский БпЛА. Правоохранители изъяли его.

Об этом сообщает полиция Киева.

Получив информацию, полиция и взрывотехники оперативно прибыли на место происшествия.

«Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа «Shahed» с выхолощенной боевой частью, то есть не представляющим угрозы жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Как рассказал 30-летний владелец машины, он планировал передать БПЛА музею.

После извлечения дрона будет произведена дополнительная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее речь шла о том, что кафиры модифицировали «Шахеды».

«Россияне убрали CRPA-антенны из крыла и переместили их внутрь „Шахеда“ и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны», — сообщил специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.