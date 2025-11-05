- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевлянин возил "Шахед" на крыше своего авто: чем это мотивировал
В Киеве мужчина возил "Шахед" на крыше своего автомобиля.
Вчера, 4 ноября, в Сети появилось фото авто на территории киевского ЖК, на крыше которого размещался вражеский БпЛА. Правоохранители изъяли его.
Об этом сообщает полиция Киева.
Получив информацию, полиция и взрывотехники оперативно прибыли на место происшествия.
«Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа «Shahed» с выхолощенной боевой частью, то есть не представляющим угрозы жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении.
Как рассказал 30-летний владелец машины, он планировал передать БПЛА музею.
После извлечения дрона будет произведена дополнительная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее речь шла о том, что кафиры модифицировали «Шахеды».
«Россияне убрали CRPA-антенны из крыла и переместили их внутрь „Шахеда“ и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны», — сообщил специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.