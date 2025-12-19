Киевлянин в полицейской форме снимал дерзкие ролики: чем это обернулось (фото)

Правоохранители привлекли к ответственности киевлянина, который снимал видео в полицейской форме / © Полиция Киева

Киевские правоохранители вычислили 36-летнего жителя столицы, который снимал развлекательные ролики в полицейской форме с нецензурной лексикой. Теперь за желание получить популярность в Сети мужчине придется заплатить немалый штраф.

Об этом сообщила полиция Киева.

Во время проверки социальных сетей столичные полицейские наткнулись на развлекательное видео, в котором мужчина, одетый в полицейскую форму, пародирует действия правоохранителей, демонстрирует вызывающее поведение и употребляет нецензурные высказывания.

Ролик распространялся на одной из популярных платформ и вызвал общественный резонанс. Во время проверки выяснилось, что страница, на которой было опубликовано видео, принадлежит мужчине, который использует ее для рекламы услуг по ремонту электронной техники.

Сотрудники полиции Киева вместе со специалистами криминального анализа быстро идентифицировали автора видео. Им оказался 36-летний житель столицы, который не имеет никакого отношения к Нацполиции Украины.

Мужчина объяснил, что снимал такой контент ради популярности в Сети и не задумывался над возможными правовыми последствиями своих действий.

Киевлянин в полицейской форме / © Полиция Киева

Полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по статье о незаконном использовании физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. За такое нарушение грозит штраф до 34 тыс. грн.

«Полиция Киева отмечает: использование полицейской формы, символики или имитация служебной деятельности лицами, которые не являются работниками полиции, являются противоправными. За такие действия предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству Украины», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее полиция Киева разоблачила группу блогеров, которые ради развлекательного контента снимали фейковые видео с имитацией проверок документов и задержаний в полицейской форме. Правоохранители обнаружили около 10 таких роликов, которые дискредитировали работу органов, и оперативно установили личности «актеров», которые не имеют никакого отношения к службе.