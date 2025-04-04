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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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82
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Киевлянин попытался убить молотком родного брата: чем это завершилось (фото)

В Киеве бытовая ссора между братьями чуть не завершилась убийством. Нападающий задержан.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Киевлянин, попытавшийся убить родного брата

Киевлянин, попытавшийся убить родного брата / © Полиция Киева

Полиция Киева задержали местного жителя, который из-за бытовой ссоры пытался молотком убить родного брата. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Об этом полиция Киева сообщила в Сети.

По информации правоохранителей, между родными братьями в возрасте 53 и 51 год возникла бытовая ссора. В какой-то момент старший из них внезапно схватил молоток и стал избивать брата по голове. Тот попытался сбежать, но нападавший догнал его и продолжил наносить удары.

Спасла пострадавшего его жена. Женщина вмешалась в схватку и остановила старшего брата.

Полицейские задержали злоумышленника, а потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

Следователи сообщили нападающему о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство. Суд взял фигуранта под стражу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Молоток, которым киевлянин едва не убил своего родного брата / © Полиция Киева

Молоток, которым киевлянин едва не убил своего родного брата / © Полиция Киева

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, который ударил ножом своего брата и оставил его умирать.

Дата публикации
Количество просмотров
82
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