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- Киев
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Киевлянин попытался убить молотком родного брата: чем это завершилось (фото)
В Киеве бытовая ссора между братьями чуть не завершилась убийством. Нападающий задержан.
Полиция Киева задержали местного жителя, который из-за бытовой ссоры пытался молотком убить родного брата. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
Об этом полиция Киева сообщила в Сети.
По информации правоохранителей, между родными братьями в возрасте 53 и 51 год возникла бытовая ссора. В какой-то момент старший из них внезапно схватил молоток и стал избивать брата по голове. Тот попытался сбежать, но нападавший догнал его и продолжил наносить удары.
Спасла пострадавшего его жена. Женщина вмешалась в схватку и остановила старшего брата.
Полицейские задержали злоумышленника, а потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
Следователи сообщили нападающему о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство. Суд взял фигуранта под стражу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, который ударил ножом своего брата и оставил его умирать.