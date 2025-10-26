ТСН в социальных сетях

Киев
166
2 мин

"Киевляне, готовьтесь": военный прогнозирует +5°C в квартирах и отключение света каждые несколько часов

«Флэш» дал киевлянам печальный прогноз на зиму и посоветовал тем, кто имеет такую возможность переждать зиму на даче или у родственников в селе.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Военный прогнозирует для Киева +5°C в квартирах зимой: что советует делать

Военный прогнозирует для Киева +5°C в квартирах зимой: что советует делать / © Associated Press

Жителям Киева следует готовиться, что этой зимой температура воздуха в квартирах будет +5, …+10°. Свет, вероятно, будут выключаться каждые несколько часов. Поэтому имеющим возможность стоит рассмотреть выезд из столицы на отопительный сезон.

Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

«Все чиновники говорят: „Киевляне, готовьтесь, эта зима будет самой тяжелой“, но дальше общих фраз никто не заходит», — отметил эксперт. Поэтому он решил дать жителям Киева собственные советы по перезимованию.

«Флэш» прогнозирует, что температура воздуха в квартирах будет +5+10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться с помощью электрических обогревателей приведут к перегрузке сетей и графикам отключения каждые несколько часов.

Чего добиваются россияне?

«Конечно, им (россиянам — Ред) безразлично, будем ли мы мерзнуть или нет, и будем ли мы сидеть в темноте. Врагу нужно „взломать“ население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Им нужно, чтобы люди заставили власть принять их условия. Насколько они достигнут своих целей? Я не знаю. Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват», — пишет военный.

Чего ждать

«Флэш» успокаивает, что:

  • Голода не будет.

  • Горючее будет.

  • Вода, вероятно, будет.

  • Мэрия сделает все, чтобы больницы, садики и критическая инфраструктура работали.

  • Будут пункты обогрева и т.д.

  • Мобильная связь и Интернет будут.

Советы «Флеша»

  • Купить в союзе с соседями или самим генераторы и удлинители и иметь небольшой запас горючего.

  • По возможности купить автономные дизельные обогреватели. Но нужно помнить, что им нужен вывод выхлопа на улицу.

«Рекомендации выезжать из Киева на зиму всем немного идиотские. Большинству людей некуда уезжать. Но если у кого есть дачи с печками и близкие в селах, то стоит подумать о запасном варианте… Конечно, мы выстоим, но будет тяжело», — подытожил Сергей Бескрестнов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко откровенно заявил, что Киев ждет «самая тяжелая зима».

166
