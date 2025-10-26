"Киевляне, готовьтесь": военный прогнозирует +5°C в квартирах и отключение света каждые несколько часов

Военный прогнозирует для Киева +5°C в квартирах зимой: что советует делать / © Associated Press

Жителям Киева следует готовиться, что этой зимой температура воздуха в квартирах будет +5, …+10°. Свет, вероятно, будут выключаться каждые несколько часов. Поэтому имеющим возможность стоит рассмотреть выезд из столицы на отопительный сезон.

Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

«Все чиновники говорят: „Киевляне, готовьтесь, эта зима будет самой тяжелой“, но дальше общих фраз никто не заходит», — отметил эксперт. Поэтому он решил дать жителям Киева собственные советы по перезимованию.

«Флэш» прогнозирует, что температура воздуха в квартирах будет +5+10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться с помощью электрических обогревателей приведут к перегрузке сетей и графикам отключения каждые несколько часов.

Чего добиваются россияне?

«Конечно, им (россиянам — Ред) безразлично, будем ли мы мерзнуть или нет, и будем ли мы сидеть в темноте. Врагу нужно „взломать“ население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Им нужно, чтобы люди заставили власть принять их условия. Насколько они достигнут своих целей? Я не знаю. Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват», — пишет военный.

Чего ждать

«Флэш» успокаивает, что:

Голода не будет.

Горючее будет.

Вода, вероятно, будет.

Мэрия сделает все, чтобы больницы, садики и критическая инфраструктура работали.

Будут пункты обогрева и т.д.

Мобильная связь и Интернет будут.

Советы «Флеша»

Купить в союзе с соседями или самим генераторы и удлинители и иметь небольшой запас горючего.

По возможности купить автономные дизельные обогреватели. Но нужно помнить, что им нужен вывод выхлопа на улицу.

«Рекомендации выезжать из Киева на зиму всем немного идиотские. Большинству людей некуда уезжать. Но если у кого есть дачи с печками и близкие в селах, то стоит подумать о запасном варианте… Конечно, мы выстоим, но будет тяжело», — подытожил Сергей Бескрестнов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко откровенно заявил, что Киев ждет «самая тяжелая зима».