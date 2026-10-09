«Пункты незламности» в Киеве во время прошлой зимы / © Associated Press

Реклама

Ужесточение российских обстрелов Киева и перспектива очередной тяжелой зимы заставляют тысячи киевлян искать спасения за границей или в селах. Из-за угрозы жизни и здоровью жители столицы массово задумываются над выездом. Опросы свидетельствуют, что почти половина украинцев готовы покинуть свои дома в случае ухудшения условий.

Об этом говорится в статье BBC.

Реклама

Некоторые киевляне уезжают за границу перед холодами

Мать двоих детей Мария Шостак собирает вещи и готовится оставить свою небольшую квартиру в Киеве, вспоминая, насколько сложной для нее была прошлая зима.

Реклама

«Прошлой зимой в Киеве было очень тяжело. Были дни и недели, когда ситуация становилась невыносимой. Я начала думать, что больше не переживу еще одну зиму», — рассказывает женщина.

Мария решила не ждать наступления холодов. Из-за недавнего усиления российских атак на столицу она решила уехать из Украины.

«Все изменилось в конце августа — начале сентября, когда Киев начали атаковать круглосуточно. Ранее беспилотники и ракеты перехватывали где-то в окрестностях города. Теперь это происходило в центре, прямо над нашими головами», — рассказывает она.

В течение нескольких недель российские удары становились все интенсивнее. К концу сентября под атаками оказались автозаправочные станции, электростанции и важные мосты через Днепр. На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится в «очень драматической ситуации». Он подчеркнул, что российские атаки «разрывают Киев на части».

Реклама

Дети Марии — четырехлетний Артур и двухлетняя Кира — родились уже после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Стремясь обезопасить детей от еще одной сложной зимы, женщина решила вместе с ними уехать за границу. Зимние месяцы семья намерена провести в египетской Хургаде на побережье Красного моря. По словам Марии, этот вариант доступнее европейских направлений, а климат там значительно теплее.

«Я совсем не чувствую себя в безопасности в Украине», — говорит она.

Сколько украинцев готовы выехать за границу из-за усиления атак

Опросы показывают, что много украинцев разделяют опасения Марии, хотя пока не все готовы к такому радикальному шагу, как выезд из страны.

По результатам сентябрьского исследования компании Gradus, 40% украинцев задумывались о переезде в случае дальнейшего ухудшения условий жизни. В то же время, 35% респондентов заявили, что не планируют никуда переезжать, а еще 25% не смогли определиться со своей позицией.

Реклама

«Люди задумываются над совокупностью факторов, вызывающих стресс. Речь идет не только об электроэнергии и отключении света, как прошлой зимой. Россияне атакуют большие логистические центры, а это значит, что население беспокоится по поводу поставок товаров и наличия продуктов питания зимой», — рассказала основательница и генеральный директор Gradus Евгения Близнюк.

Как российские атаки влияют на украинских детей

Чувство опасности и тревожные предчувствия особенно остро сказываются на семьях, воспитывающих маленьких детей. Ирина рассказывает, что минувшей зимой ее трехлетняя дочь Полина тяжело переносила бытовые условия.

«Иногда у нас неделями не было отопления, а температура в квартире составляла ноль или пять градусов. Поэтому находиться здесь с маленьким, постоянно болеющим ребенком, было ненормально», — рассказывает Ирина.

Новые опасные события, которые пережила семья, еще больше усугубили состояние девочки.

«В этом году мы пережили два ракетных удара», — говорит мама Полины.

Первый взрыв прогремел в начале июня и выбил несколько окон в доме семьи, расположенном на северо-западной окраине Киева. Приблизительно через месяц, когда часть повреждений уже успели устранить, произошел еще один взрыв — недалеко от подножия их десятиэтажного дома. В результате удара волна земли накрыла квартиру, из-за чего семья была вынуждена перебраться во временное жилье.

После этих событий здоровье Полины ухудшилось. У девочки развилось сильное тревожное расстройство, сопровождающееся приступами недержания мочи, рвотой и неконтролируемой дрожью.

«Теперь у нее есть эта неврологическая проблема, и именно поэтому мы задумываемся над тем, чтобы уехать. После каждого обстрела появляются новые симптомы», — говорит Ирина.

Женщина, муж которой служит в армии, пока не определилась с направлением переезда. Она работает в международной неправительственной организации, поэтому, вероятно, сможет продолжить работу дистанционно из Польши.

«Наш президент говорит, что из Киева лучше уехать, потому что это цель номер один», — отмечает Ирина.

Киевляне переезжают в села накануне тяжелой зимы

Для части киевлян выходом из ситуации становится переезд за пределы столицы — в украинские села, где можно переждать сложный зимний период. Елена Конопля потратила несколько недель на поиски соответствующего жилья, прежде чем выбрала коттедж в сельской громаде, расположенной примерно в двух часах езды от Киева.

«Я решила, что лучшим вариантом будет небольшая деревня без заводов, любых (складов) и железнодорожных станций — всего, что может стать целью для россиян», — объясняет Елена.

Во время визита журналистов женщина как раз перевозила вещи в новую квартиру и следила за установкой новой двери. Следуя украинским обычаям, Елена пригласила священника, который уже освятил его новое жилище.

В коттедже оборудовано газовое отопление с помощью конвекторов. Кроме того, в соседнем сарае женщина хранит запас дров, позволяющих обогревать дом в случае обесточивания. Для дистанционной работы в благотворительном фонде, офис которого находится в Киеве, она также провела высокоскоростной Интернет.

Пока в столице регулярно объявляют воздушные тревоги, а взрывы раздаются почти каждый день, Елена больше всего ценит покой и тишину за городом.

«После нескольких ночей здесь, когда я могу спать — просто спать, без взрывов и сирен, — я чувствую себя лучше. Я могу работать, писать свои статьи, чувствую себя хорошо», — рассказывает женщина.

Вскоре к Елене должна переехать ее пожилая мать.

«Она живет в достаточно опасном районе Киева, и это вредит ее здоровью», — объясняет женщина.

Как Киев готовится к тяжелой зиме

В то же время, возможность приобрести или арендовать загородный коттедж или на несколько месяцев уехать за границу доступна далеко не всем украинцам. Поэтому большинство жителей столицы, скорее всего, постараются пережить очередную тяжелую зиму в Киеве, как делали это раньше.

Местные власти уже готовятся к холодному сезону. Для самых уязвимых категорий населения, в частности пожилых людей и женщин с маленькими детьми, предусмотрели места в переоборудованных санаториях и реабилитационных центрах. Они расположены на лесистых окрестностях столицы.

Кроме того, за последние 18 месяцев вокруг Киева создали сеть примерно из 15 небольших электростанций. Их задача — повысить устойчивость энергосистемы столицы, пострадавшей в результате российских атак.

Объекты расположены в укрепленных бункерах, а от ударов беспилотников защищают их массивные стальные конструкции в форме клеток. Каждая такая электростанция может снабжать электроэнергией и теплом несколько сотен многоэтажек в столице.

Несмотря на предпринятые меры, энергетические компании уже предупреждают о вероятности плановых отключений электроэнергии. В супермаркетах также иногда возникает дефицит отдельных товаров. Все это побуждает все больше украинцев рассматривать возможность переезда.

Возможен ли массовый выезд людей из Киева

В то же время основательница и гендиректор Gradus Евгения Близнюк не прогнозирует массового выезда населения из Киева. По ее словам, значительная часть людей пока не готова принять окончательное решение, поскольку опасается потерять работу или вынуждена учитывать обучение детей в школе.

«Они будут откладывать это решение, пока условия жизни не станут действительно невыносимыми», — отмечает она.

К слову, обстрелы Киева повлекли за собой массовый отток арендаторов и существенное падение спроса на жилье, из-за чего предложение квартир превышает спрос в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. На более дорогое жилье стоимостью 25-40 тыс. грн цены снизились примерно на 20%, а срок поиска клиентов вырос. Из-за проблем с транспортом и мостами между берегами Киева некоторые вынуждены снимать сразу две квартиры или мигрировать внутри города, тогда как спрос на автономные дома в пригородной зоне и западных областях Украины вырос, а цены там поднялись на 20%.

Новости партнеров