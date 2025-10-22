Киевлянам стоит готовиться к блэкаутам: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Отключение света / © iStock

Киевлянам стоит готовиться к временным ограничениям электроснабженияна несколько дней из-за возможных ударов по критической инфраструктуре. Ситуация может повторить то, что сейчас происходит в Черниговской области, где часть городов работает по аварийной схеме.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в эфире КИЕВ24.

"К чему готовиться? Мы видим, что враг пытается сейчас целиться в объекты, которые питают отдельные регионы. Мы видим, что в Черниговской области, как и во многих других, а это шесть регионов Украины, на сегодня есть временные ограничения и аварийное электроснабжение всех видов потребителей, как промышленных, так и бытовых", - отметил Игнатьев.

По его словам, город возле Славутича, расположенный рядом с атомной электростанцией, частично был обесточен из-за попадания в трансформаторы подстанции 330 кВт. Из-за этого город сейчас работает по аварийной схеме и не получает электроснабжение в полном объеме.

Позже враг нанес удар по подстанции "Нежинская 330 кВт Украинэнерго", что привело к масштабному отключению света по всей Черниговской области - режим блэкаута. Эксперт отметил, что местные власти в Чернигове не были достаточно подготовлены, в отличие от Славутича, где есть резервное электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

"Чернигов показывает проблемы с водоснабжением, поскольку насосная группа водоканалов не имеет собственного резервного снабжения", - пояснил Игнатьев.

Он добавил, что даже одно точное попадание по энергоблоку или подстанции может вывести ее из строя на несколько недель. Массированные атаки с большим количеством дронов и ракет способны разрушить больший объем генерации, чем Украина может восстановить за лето.

"Если на один объект летит 30-50 дронов и ракет, даже самые мощные системы ПВО не способны перехватить все. А для вывода энергоблока электростанции из строя достаточно одного точного попадания. Что касается подстанций, технически последствия обстрела можно ликвидировать за две-три недели, но это не спасает, если нет генерации", - пояснил эксперт.

Игнатьев отметил, что полного блэкаута в Киеве ожидать маловероятно, но возможны локальные перебои на несколько дней, похожие на те, что уже были в прошлом году после повреждения одного из гидроагрегатов на левом берегу столицы.

"Такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул эксперт.

