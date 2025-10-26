- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевлянам советуют готовить генераторы: военный "Флэш" рассказал, как пережить зиму под обстрелами
Российские обстрелы ТЭЦ могут оставить Киев без света и тепла.
Российские атаки на теплоэлектроцентрали представляют серьезную угрозу для энергосистемы Киева, поэтому жителям столицы стоит заранее позаботиться об альтернативных источниках питания.
Об этом заявил украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов («Флэш») в эфире «Киев 24».
По его словам, киевлянам следует подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и при возможности приобрести генераторы, которые смогут обеспечить электричеством одну или несколько квартир.
Бескрестнов также отметил, что мобильные операторы и интернет-провайдеры уже внедряют технические решения для поддержки работы своих сетей во время возможных отключений света, поэтому основные сервисы связи будут оставаться доступными.
Ранее «Флэш» предостерег, что «если есть возможность — на зиму лучше уехать из Киева, ведь температура в квартирах может опускаться до +5…+10°C, а отключение электроэнергии будет длиться каждые несколько часов».
В то же время мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев ждет «самая тяжелая зима».