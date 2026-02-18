Киевлянам пересчитают оплату за тепло: в КГГА прокомментировали "нули" за отопление

В столице временно не отражаются начисления за отопление за январь / © Credits

В столичных платежках за январь киевляне заметили «ноль» в графе оплаты за теплоснабжение.

Об этом сообщила советница заместителя главы КГГА Юлия Грамотная 18 февраля в эфире телеканала «Апостроф».

Она пояснила, что начисления временно не отражаются из-за необходимости произвести пересчет после перебоев с теплом и горячей водой.

По ее словам, задержка связана не с работой коммунальных сервисов, а с последствиями повреждения инфраструктуры в результате массированных российских атак в январе.

Из-за аварийных ситуаций и вынужденных остановок подачи тепла части домов приходилось несколько раз спускать воду из систем и запускать их повторно. Следовательно, теплоснабжающие предприятия должны отдельно посчитать фактический объем предоставленных услуг и скорректировать суммы к оплате.

Что означают «нули» в платежках

В электронных кабинетах потребителей в соответствующей графе отображаются нули. После завершения расчета суммы обновят с учетом реального объема потребленного тепла.

Для тех, кто пользуется бумажными квитанциями, порядок оплаты не меняется. Платежки доставляют в обычном режиме, а в случае возникновения вопросов правильности начислений жители могут обратиться в Центр коммунального сервиса.

В городской администрации добавляют, что процесс перерасчета технически сложен и требует времени, однако уверяют — начисления будут приведены в соответствие с фактически полученными услугами.

Напомним, ранее и в «Киевтеплоэнерго» рассказали, как начисляют плату за тепло в условиях отключения света.

Так, из-за массовых отключений электроэнергии в январе 2026 года киевляне действительно все чаще интересуются, почему суммы в платежках за тепло не уменьшаются пропорционально периодам блекаутов.

Ситуация с отоплением в Киеве: что известно

После очередной российской атаки на инфраструктуру 12 февраля в Киеве полностью возобновили теплоснабжение в 2600 жилых домах, находившихся без отопления в результате.

Ранее экспредседатель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон говорил, что разница в ситуации с отоплением между левым и правым берегами Киева обусловлена структурой теплоснабжения. По его словам, правый берег более защищен, поскольку отапливается через децентрализованную систему из многих небольших источников тепла, тогда как левый зависит от крупных ТЭЦ, которые уязвимы к ракетным атакам.

Напомним, украинский президент Зеленский поручил отменить плату за тепло для оставшихся без отопления украинцев.