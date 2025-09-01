ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2668
Время на прочтение
1 мин

Киевлян просят закрыть окна и меньше ходить по улицам: что произошло

В Киеве 1 сентября наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В воздухе зафиксировали повышение концентрации пыли

В воздухе зафиксировали повышение концентрации пыли

Жителей столицы призвали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

«По состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном воздухе», — объяснили в ведомстве.

Общие рекомендации:

  • закрыть окна

  • ограничить пребывание на улице

  • пить много воды

  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Ранее эколог Анатолий Павелко сообщил, что война России против Украины грозит землетрясениями и наводнениями. В частности, удары с тяжелым вооружением могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.

Дата публикации
Количество просмотров
2668
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie