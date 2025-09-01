- Дата публикации
Киевлян просят закрыть окна и меньше ходить по улицам: что произошло
В Киеве 1 сентября наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
Жителей столицы призвали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
«По состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном воздухе», — объяснили в ведомстве.
Общие рекомендации:
закрыть окна
ограничить пребывание на улице
пить много воды
если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум
Ранее эколог Анатолий Павелко сообщил, что война России против Украины грозит землетрясениями и наводнениями. В частности, удары с тяжелым вооружением могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.