Киевлян просят закрыть окна и меньше ходить по улицам: что произошло

В воздухе зафиксировали повышение концентрации пыли

Жителей столицы призвали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

«По состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном воздухе», — объяснили в ведомстве.

Общие рекомендации:

закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Ранее эколог Анатолий Павелко сообщил, что война России против Украины грозит землетрясениями и наводнениями. В частности, удары с тяжелым вооружением могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.