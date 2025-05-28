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- Киев
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Киевлян предупреждают о непогоде: когда существенно ухудшится погода
В столице объявлен уровень опасности.
В среду, 28 мая, в Киеве ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшее время с сохранением до конца суток 28 мая гроз", - предупредили синоптики.
В Киеве и области объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю. Так, в течение следующих нескольких дней в Украине будет дождь, но температура воздуха будет комфортной.
Кроме того, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.