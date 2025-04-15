Киевлян предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху: детали

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Киевлян предупредили о возможном обстреле со стороны РФ на Пасху. А руководителей религиозных общин призывают принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Как отмечается, город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских медиа и через интернет.

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"Также ввиду повышенного риска вражеских атак Департамент призвал руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений. В частности, проинформировать общину о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях", - отметили в КГГА.

Напомним, в Пасхальную ночь, против 20 апреля, в Хмельницкой области будет сокращен комендантский час. Она будет действовать с полуночи до 03:00, а не до 05:00.