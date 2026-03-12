Киевлян ожидают новые штрафы до 30 тысяч: кого это коснется

Деньги, штраф / © Freepik

В Киеве с наступлением теплой погоды участились случаи сжигания сухой растительности. Специалисты призывают жителей столицы отказаться от этой опасной практики, ведь она вредит окружающей среде, здоровью людей и является нарушением законодательства.

Об этом сообщила КГГА .

Киевлян еще раз предупредили об опасности

По словам спасателей, даже небольшой костер может быстро перекинуться на сухую траву, а затем — на лесные массивы или другие природные территории. В таких случаях огонь в считанные минуты способен охватить значительные площади.

При сжигании сухой травы возникает ряд опасных последствий. В частности, разрушается плодородный слой почвы, а ее естественное восстановление может длиться до пяти-шести лет. Кроме того, в огне гибнут дикие животные и птицы — ежи, зайчата, лягушки и пресмыкающиеся. Дым от сжигания содержит опасные вещества, которые попадают в атмосферу и негативно влияют на здоровье людей.

За сжигание сухой растительности законодательством предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 3060 до 6120 гривен, а на территориях природно-заповедного фонда — от 6120 до 12 240 гривен. Для должностных лиц сумма наказания может составлять 30 600 гривен.

Если вы стали свидетелем поджога сухой травы, специалисты советуют по возможности зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить об этом экстренным службам. В частности, можно обратиться к спасателям по номеру 101 или в полицию по номеру 102.

Жителей столицы призывают ответственно относиться к окружающей среде и помнить, что сжигание сухой травы представляет опасность как для природы, так и для людей.

Ранее на Прикарпатье спасли ежика, который прятался в сухой траве от огня. Животное оцепенело от ужаса. Офицер ДСНС осторожно подхватила ежика на руки и вынесла его в безопасное место. К счастью, ежику уже ничего не угрожает, потому что рядом оказался неравнодушный человек. Людей в очередной раз призвали не сжигать сухую траву, ведь это ломает жизнь тем, кто не может попросить о помощи.