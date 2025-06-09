В Киеве зафиксировали сразу 5 температурных рекордов в июне

Жаркая погода в Киеве / © УНІАН

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В Киеве в течение нескольких дней июня было зафиксировано пять температурных рекордов. Так, температура воздуха 6 июня в столице стала самой высокой для этой даты и составила +24,9 градуса.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, с 6 по 8 июня в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

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Среднесуточная температура воздуха в Киеве 6 июня оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и достигла +24,9 градуса. Этот показатель превысил предыдущий рекорд 1956 года на 0,2 градуса, а климатическую норму — на 6,5 градуса.

7 июня минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +19,9 градуса. А это на 0,7 градуса выше, чем в 2014 году.

Среднесуточная температура воздуха в столице стала самой высокой за время наблюдений для этой даты — составила +26,2 градуса. Это превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5 градуса, а климатическую норму — на 7,2 градуса.

8 июня минимальная температура воздуха в Киеве не падала ниже +20,4 градуса. Этот показатель на 1,8 градуса превысил предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха в столице после полудня достигла +31,4 градуса, а это на 0,1 градуса выше для этой даты, чем в 2011 году.

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К слову, синоптик Наталья Диденко рассказала о прогнозе погоды в Украине на 10 июня. В частности, погода в Киеве будет ясной и без осадков, с температурой воздуха +20…+22 градуса.